В авіатрощі у Вашингтоні загинула громадянка Польщі
- У авіакатастрофі поблизу Вашингтона загинула громадянка Польщі Юстина Магдалена Беєр та її 12-річна донька Брієль.
- Повний список жертв поки не відомий, але серед них є особи з російським паспортом.
У ніч на 30 січня поблизу Вашингтона сталася авіакатастрофа. Серед жертв є громадянка Польщі Юстина Магдалена Беєр.
Повний список жертв катастрофи поки не відомий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.
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Що відомо про жертв авіакатастрофи у Вашингтоні
Інформацію про загибель громадянки польщі підтвердив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.
За його словами, Юстина Магдалена Беєр мала польське громадянство, а її паспорт був виданий у 1999 році.
Раніше ЗМІ повідомляли, що серед загиблих значиться 42-річна Юстина Беєр разом із 12-річною донькою Брієль. Вони проживали в передмісті Вашингтона, а трагічний рейс здійснювали після змагань з фігурного катання, які відбулися в Канзасі.
Ми досі очікуємо на офіційний список жертв катастрофи,
– додав Вронський.
Нагадаємо, у трьох жертв авіакатастрофи у Вашингтоні був російський паспорт. На борту літака були американські фігуристи, зокрема Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарісіо, а також сестри Еверлі та Алідія Лівінгстон.