Авіакомпанія Ernest знову скасувала 2 рейси з Італії в Україну та у зворотному напрямку

У вівторок, 14 серпня, авіакомпанія Ernest скасувала два рейси від Неаполя до Львова і зі Львова до Неаполя.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook міжнародного аеропорту "Львів".

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Зазначається, що відмінили рейси на 14 серпня ERN277 Неаполь-Львів о 21:45 та ERN578 Львів-Неаполь о 16:45.

Про причину авіакомпанія не повідомила.

Нагадаємо, у неділю, 12 серпня, Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування двох рейсів компанії Ernest. Це рейси з Італії в Україну та з України в Італію.