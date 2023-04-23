Авіаналіт на Херсонщину: у Повітряних силах відповіли, чи був прорив росіян

Росіяни завдали групового авіаудару по Херсонській області. Регіон атакували 4 винищувачі-бомбардувальники Су-35.

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі новинного телемарафону розповів, що атака Херсонщини 23 квітня – це був не авіапрорив росіян. Насправді це відбувається постійно. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни так атакують вже близько місяця

Юрій Ігнат наголосив, що такі атаки відбувається постійно вже близько місяця. Зокрема, за його словами, це відбувалось навіть в момент, коли він спілкувався з журналістами під час марафону. Буквально в цей момент група літаків рухалась в бік південних регіонів.

Я постійно у своїх повідомленнях згадую про те, що маємо новий вид загрози – це, зокрема, атаки російських винищувачів і винищувачів бомбардувальників Су-35 і Су-34 керованими авіабомбами,

– сказав Ігнат.

За його словами, це "не новий винахід". Ворог застосовує таку тактику через те, що у нього немає достатньо ракетного потужного озброєння. Саме тому росіяни почали модернізувати свої бомби. Їх вони застосовують не входячи в зону ураження нашої ППО, безкарно атакуючи територію, яку можуть уразити – до 70 кілометрів.

На жаль, цей виклик зараз серйозний. Тому що бомба 500 кілограмів. Таку бомбу вони скинули собі на Білгород. Ви бачили, яка вирва утворилась, коли вона здетонувала?,

– сказав Юрій Ігнат.

Поки що Україна немає засобів боротьби з керованими авіабомбами

Окупанти б'ють по прифронтових містах, мирній житловій зоні, завдаючи серйозних руйнувань. Росія використовує до 40 летовищ для атак по Україні, атакуючи по всій лінії розмежування. Щодня у світлу пору доби в повітряному просторі перебувають 20 літаків ворога.

Речник повітряних сил пояснив, що дістати ворога важко. Потрібно посилюватися за допомогою нових систем ППО.

Нагадаємо, що 23 квітня росіяни здійснили авіаналіт на Херсонську область 4-ма літаками Су-35. Вони скинули 5 керованих авіабомб вагою 500 кілограмів. Пошкоджено приватні житлові будинки. На щастя, минулося без людських втрат. Проте разом з тим ворог весь день атакує область з артилерії – 3 людей поранені, одну з них госпіталізували до лікарні.