Чому Україні не передають гелікоптери: Черник порівняв їхні можливості з F-16

Україна вкрай потребує авіації для домінування в небі й посилення наступу. Однак корисними можуть бути не лише винищувачі, а й гелікоптери.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу про переваги й недоліки цієї техніки. За його словами, такі повітряні судна можуть передати Україні, але точно не тепер.

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Зокрема, є гелікоптер AH-64 Apache, який має чотири на чотири ракети Hellfire та гармату M230. Але він коштує 20 мільйонів.

"F-16 – від 60 мільйонів. Отже, один винищувач – це три гелікоптери, але виконує роботу 12", – зазначив Черник.

У чому переваги та недоліки гелікоптерів для України: дивіться відео 24 Каналу

Яка головна проблема

Гелікоптер – зручна ціль для збивання. З нею можуть впоратись такі зенітно-ракетні комплекси ворога, як-от "Бук", "Тор-М", "Панцирь-С1". Якщо російські окупанти зіб'ють три гелікоптери, то ми з партнерами втратимо 60 мільйонів доларів.

Тим часом винищувач F-16 може не заходити в зону ураження противника і виконувати ті самі завдання.

F-16 для України: останні новини

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що процес навчання українських пілотів на F-16 "набрав обертів". За його словами, авіаційна коаліція розширюється географічно.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що наші бійці мають успіхи в Данії. Частина пілотів завершила підготовчі заходи та переходить до льотної підготовки.

На думку колишнього міністра оборони, Україна зможе застосувати F-16 уже навесні 2024 року. Олексій Резніков порівняв ситуацію в нашій країні з тією, що склалась у трилогії "Володар перснів".

Наприкінці серпня США схвалили передання Україні винищувачів F-16 з третіх країн. Згодом стало відомо, що Київ отримаєвід Данії та Нідерландів.