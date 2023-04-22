Кримському мосту вже лячно: чи допоможуть F-16 встановити контроль у Чорному морі

На 11-му засіданні у форматі "Рамштайн" могли обговорювати передачу Україні авіації. З її допомогою можна найефективніше знищити Кримський міст.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. Він пояснив, що Україні не обов'язково передавати саме літаки F-16.

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Авіація проти Кримського моста

21 квітня проходило 11 засідання у форматі "Рамштайн". Головною його темою може стати передача Україні авіації, зокрема F-16. Літаки – це універсальний інструмент, який дозволяє отримати безпосередньо перевагу в повітрі, але не лише.

Наприклад, за його допомогою Україна може знищити Кримський міст, що складно зробити іншою зброєю, яка є в ЗСУ.

Особливість ракет ATACAMS в тому, що у них є 5 модифікацій, 4 з яких – це касетні боєприпаси. Тобто боєприпаси, які розраховані перш за все на знищення скупчень живої сили та техніки ворога. 1 різновид ракети має осколкову фугасну частину. Але для знищення Кримського мосту нам кращі будуть літаки F-16,

– наголосив Крамаров.

Це, зокрема, пов'язано з тим, що західна авіація має на озброєнні ракету AGM-88 HARM. Це протилокаційна ракета, яка дозволяє задавлювати ППО противника. У випадку з Кримським мостом це дуже важливо.

Андрій Крамаров про можливості літаків F-16: дивіться відео

Не F-16 єдиними

Нещодавно з'явилась інформація про те, що в Австралії є понад 75 законсервованих літаків, що за характеристиками подібні до F-16.

Літаки F-15, F-16 та F-18 – це, можна сказати, авіація одного покоління винищувачів-бомбардувальників. Вони можуть використовувати одні й ті ж боєприпаси та, як правило, одночасно модернізовувались,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що їх потрібно лише "розконсервувати" та передати Україні відповідно. Літаки F-16 – це універсальний та розповсюджений винищувач, який можуть швидко передати. Адже є досвід його локалізації, розміщення та створення матеріально-технічного забезпечення, яке необхідне для обслуговування цього борта.

Тож для знищення Кримського моста авіація буде найкращим варіантом.

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