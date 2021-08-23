Авіація НАТО візьме участь у параді до Дня Незалежності: яка техніка пролетить над Києвом

Авіація країн НАТО візьме участь у параді до 30 річниці Дня Незалежності. Літаки Альянсу пролетять над Києвом.

Проліт авіації запланований на 12 годину 24 серпня. Про це виданню повідомили у пресслужбі посольства США в Києві.

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Літаки НАТО піднімуться в небо над Києвом у День Незалежності

У параді на День Незалежності України візьме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС. Ба більше, від країн Північноатлантичного альянсу в складі повітряної оборони в небо піднімуться:

британські винищувачі Eurofighter Typhoon;

літаки Boeing KC-135 Stratotanker та Boeing P-8 Poseidon;

польські багатоцільові винищувачі F-16;

словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan.

До речі, Володимир Зеленський заявив, що 24 серпня Україна має показати усі свої військово-технічні досягнення.

Коротко про святкування Дня Незалежності

24 серпня 2021 року Україна відзначатиме 30 річницю Незалежності.

Президент запевнив, що вперше заплановані заходи за участі всіх сил сектору безпеки й оборони України та країн-партнерів – військові готові захистити Україну на суші, на воді та в повітрі .

. У цей день буде концерт та парад військ на Хрещатику та Майдані Незалежності, урочисте проходження катерів Дніпром у річковому порті та Трухановому острові, а також проліт авіації.

Також планують Марш захисників України 2021, фестиваль "Ветеранфест" у парку "Володимирська гірка", концерт на НСК "Олімпійському" та інші.