Авіація Росії бомбами й ракетами вчилась знищувати "противника" у горах Криму

В окупованому Криму Росія провела навчання військової авіації. У горах півострова літаки окупаційних військ вчилися знищувати умовного "противника".

Згідно із задумом навчань, літак-розвідник Су-24МР виявив об'єкти "противника". Після цього фронтові бомбардувальники Су-24М та багатоцільові винищувачі Су-30СМ піднялися в гори.

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За даними окупаційного флоту, після виявлення "противника", екіпажі завдали бомбового удару та виконали пуски некерованих ракет, знищивши мішеневі позиції.

Навчально-бойові завдання виконували 7 літаків.

Росія 27 вересня почала масштабні військові навчання в окупованому Криму. Кремль планує відпрацювати оборону, так званий "марш-кидок" та "наступальні дії". У навчаннях беруть участь понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки й майже 2 тисячі військових.

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