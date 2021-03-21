Росія відновила авіаудари по Сирії: є жертва та поранені

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Росія відновила обстріли по сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаударів одна людина загинула, ще двоє – поранені.

Джерело:

CNN Türk

Бойові літаки обстріляли прикордонні ворота "Бабуль Хава" напроти міста Сармада у сирійської провінції Ідліб, яка межує з районом Рейханли турецької провінції Хатай.

До слова Туреччина відновила авіаудари по районах курдів у Сирії

За підтвердженими даними, в результаті авіаударів один мирний житель загинув, двоє дістали поранення.

Довідка. У січні 2021 року, за даними Deutsche Welle, Росія перекинула 300 військових у провінцію Сирії, яка межує з Туреччиною.

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