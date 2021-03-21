Росія відновила авіаудари по Сирії: є жертва та поранені

Росія відновила обстріли по сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаударів одна людина загинула, ще двоє – поранені.

Бойові літаки обстріляли прикордонні ворота "Бабуль Хава" напроти міста Сармада у сирійської провінції Ідліб, яка межує з районом Рейханли турецької провінції Хатай.

До слова Туреччина відновила авіаудари по районах курдів у Сирії

За підтвердженими даними, в результаті авіаударів один мирний житель загинув, двоє дістали поранення.

Війна у Сирії: останні головні події

У лютому 2020 року війська сирійського диктатора Башара Асада, якого активно підтримує Володимир Путін, атакували турецьких військових. В результаті загинули 36 людей, ще десятки отримали поранення.

1 березня Туреччина оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Туркам вдалось знищити десятки танків, зокрема й російських, і понад 2000 бійців режиму Асада, серед яких були й росіяни.

5 березня президенти Росії та Туреччини домовилися про припинення вогню у сирійському Ідлібі. Однак порозумітися Володимиру Путіну та Реджепу Ердогану щодо політики в регіоні не вдалося й досі.

Ердогану щодо політики в регіоні не вдалося й досі. 18 березня 2021 року міністерство оборони Туреччини заявила про ракетний обстріл своєї території з боку Сирії.

У січні 2021 року, за даними Deutsche Welle , Росія перекинула 300 військових у провінцію Сирії, яка межує з Туреччиною.



Війна в Сирії: що слід знати та розуміти / Інфографіка 24 каналу