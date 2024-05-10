Втрати росіян в авіації – далекі від критичних: яка була найболючішою

Російська окупаційна армія від початку війни зазнала чимало втрат у своїй авіації. Однак, яка ж все таки з них є найбільш болючою для загарбників.

Відповідь на це запитання дав у інтерв'ю 24 Каналу авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Він також розповів, чи варто оцінювати втрати росіян в авіації, як критичні.

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Втрати росіян в авіації далекі від критичних

Відповідно до офіційних даних Генштабу та ГУР, у 2024 році Сили Опору знищили та вразили цілу низку російських літаків. Власне, йдеться не лише про застосування далекобійних комплексів ППО, але й про атаки на ворожі аеродроми за допомогою безпілотників. Втім, як зазначив Валерій Романенко, не можна стверджувати, що всі ці удари серйозно вплинули на здатність окупантів завдавати ударів по військових та цивільних об'єктах України.

Фактично єдиними дійсно болісними втратами ворога за цей рік було знищення літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Збиття стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, на жаль, не спричинило такої серйозного психологічного впливу на росіян, як, наприклад, втрата крейсера "Москва" чи потоплення десантних кораблів. Тим паче росіяни офіційно пояснили падіння борта технічною несправністю,

– каже Романенко.

Що ж стосується ДРЛВ, то їх ураження є принциповим. Перший А-50 воєнні злочинці втратили за 100 з чимось кілометрів від українського кордону, другий – за 250.

Експерт зазначив, що зараз росіяни фактично й використовують А-50 практично лише для ППО Криму. Коли мають підозру, що Україна буде завдавати ударів з Су-24 по півострову, вони приганяють на кілька днів борт ДРЛВ "побовтатися" у повітрі. При чому, як зазначив Романенко, прилітає він не зі своєї основної бази в Івановому, а з Ахтубінська, який використовується як своєрідний тимчасовий оперативний аеродром.

Станом на зараз, як констатує Романенко, у Москві досі не прийняли рішення щодо використання А-50. Забути про них як про дуже зручний засіб розвідки або ж ризикувати. При цьому у випадку втрати бортів замінити їх окупаційному війську буде вкрай важко, адже все, що пов'язане зі складною радіоелектронікою, є болючим місцем для путінських інженерів. Кількість А-50 є вкрай обмеженою, а літак, який планувався їм на заміну – А-100 "Прем'єр" за великим рахунком ще проходить випробування, та й взагалі є більше штучним виробом, ніж масовим.

Експерт розповів, що українські оборонці були близькі до ураження цього літака під час атаки по Таганрогу. Тоді дрон прилетів у те місце, де напередодні стояв цей борт, але окупанти перед цим чомусь завели його в ангар. Тож удар пройшовся по пустому місцю. "То ж якихось простих рішень для загарбників наразі не існує. Коли ДРЛВ почувалися у безпеці, окупанти могли бачити об'єкти у нашому повітряному просторі на великій відстані. Вантажні Ан-26 – на кілометрів 500, винищувачі – десь на 300, крилаті ракети – на 250. Наразі ж виявити їх для загарбників є проблемою", – пояснює експерт.

Відповідно до слів Валерія Романенка, наразі не можна казати про те, що передача Україні далекобійних балістичних ракет ATACMS може суттєво допомогти прорідити російську авіацію. На жаль, ураження, що нанесли Сили оборони, поки що не призвели до перебазування своїх бортів на територію країни-агресорки.

Поки що всі удари були локальними. Була атака по Бердянську, коли постраждали гелікоптери К-52. Але, згідно з порталом Oryx, за всю повномасштабну війну таких "вертушок" втратили лише 35 із приблизно 140 наявних. Ба більше, ці гвинтокрили росіяни ще й можуть випускати. Загалом втрати авіації я оцінюю як 15 – 20%, не більше. Це дуже далекий до критичного показник, який вороги можуть більш-менш перекрити виробництвом,

– додає Романенко.

Він зазначив, що ураження російських систем протиповітряної оборони є більш чуттєвими для противника. Однак у тому ж Криму посіпаки очільника Кремля Путіна сконцентрували таку кількість комплексів, що, навіть беручи до уваги, регулярні атаки істотної дірки ще не утворилося.

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