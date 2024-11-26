Авіації там не було: що могли уразити Сили оборони на аеродромі в Курську

Сили оборони завдали удару по російському аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний". Цікаво, що свої літаки росіяни передислокували подалі від зони ураження.

Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що удар був здійснений ракетами ATACMS та, ймовірно, ще одним видом ракет. Україні вдалось знищити вкотре російську ППО, яке "не має аналогів".

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Що могли уразити Сили оборони на аеродромі в Курську

За словами Світана, росіяни відтягли свою авіацію та пілотів з аеродрому якомога далі від зони ураження. Тепер літаки окупантів базуються на віддалених аеродромах на відстані 700 – 900 кілометрів в глиб Росії. Для того, щоб Сили оборони могли їх знищити на такій відстані потрібно ракети AGM-158 JASSM з дальністю 950 кілометрів.

Натомість був завданий перший удар по російському аеродрому ракетами ATACMS.

Загалом оптимальний варіант для такого удару – 10 таких ракет. До цього ми били по аеродромах своїм озброєнням,

– зазначив льотчик-інструктор.

Генштаб повідомив, що Сили оборони України успішно вразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 російських окупантів на території Курської області.

Світан припустив, що атака могла бути комбінована. Крім ракет ATACMS Сили оборони могли використати ще один вид озброєння, а саме ракети ADM-160. Вони можуть вивести з роботи локатори противника, беручи на себе певну частину навантаження щодо збиття.

Цікаво! Пропагандист Ілля Туманов, який веде канал "Винищувач-бомбардувальник", стверджує, що загалом під час атаки було випущено вісім ракет. За його словами, системи протиповітряної оборони аеродрому відпрацювали лише по 7 ракетах. Можна також переглянути відео, як американська балістика цієї ночі "кохала" аеродром та ППО росіян.

До слова, окупанти використовують С-400 і для протиповітряної оборони, і для ракетних обстрілів України. Вартість одного такого комплексу становить 1 мільярд доларів. Україна перша і єдина у світі держава, яка знищила вже не одну найновішу систему ППО Росії.