Відоме ім'я полковника Росії, який віддав наказ вдарити по драмтеатру в Маріуполі

Понад рік тому росіяни завдали авіаудару по Драматичному театрі у Маріуполі. Там на той момент перебували сотні людей, які намагалися врятуватися від атак ворога.

Нарешті стало відоме ім'я полковника Росії, який віддавав наказ бомбити Драмтеатр. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, цей злочинець також делегував атакувати пологовий будинок і дитячу лікарню.

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Убивця – уродженець Житомирщини

Вбивцю маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні,

– наголосив Андрющенко.

Як зазначив Андрющенко, з перших тижнів повномасштабного вторгнення вдалося з'ясувати, звідки злітали літаки, якими бомбардували Маріуполь. За його словами, мовиться про аеродром Приморсько-Ахтарська.

InformNapalm напередодні опублікував всю наявну інформацію про командира військової частини цих льотчиків. Того, хто віддавав накази бомбити місто та його мирних мешканців з літаків.

Ним виявився Атрощенко Сергій Валерійович. Народився він 5 травня 1981 року у місті Овруч, що на Житомирщині. Перебрався він до російського Липецька, а після цього прописався у місті Воронеж, за адресою Ленінський проспект, будинок 96а, квартира 89.



Атрощенко Сергій віддавав накази бомбити Драмтеатр / Фото InformNapalm

Андрющенко наголосив, що всією командою докладуть зусиль, щоб Атрощенко поплатився за воєнні злочини. І зробив це швидше, ніж ми деокупуємо Маріуполь. Причому розплата очікує як на нього, так і на самих льотків, які натискали на кнопку "Пуск".

Винуватість Росії у бомбардуванні Драмтеатру довели

Напередодні комісія ООН опублікувала звіт. У ньому підтверджують той факт, що Росія винна у бомбардуванні Драмтеатру у Маріуполі та вокзалу у Краматорську. Нагадуємо, що країна-агресорка намагалася у цих злочинах звинуватити Україну.

У звіті йдеться про те, що російські збройні сили не вжили можливих запобіжних заходів для перевірки присутності цивільних осіб". Нагадуємо, що перед входом у театр величезними літерами було написано "ДЕТИ". І цей напис можна було побачити з космосу.

Сотні цивільних осіб перебували в місцях, що постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі,

– уточнюють в комісії.

Нагадаємо, що авіаудар по Драмтеатру Росія завдала 16 березня, а по вокзалу у Краматорську – 8 квітня року.