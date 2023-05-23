В Авдіївці обвалився багатоквартирний будинок після авіаудару Росії: перші подробиці від влади

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста. Найгарячішою залишаються ситуація на Східних напрямках, зокрема Авдіївському. Власне, окупанти завдали удару по Донеччині, внаслідок чого було зруйновано багатоповерхівку.

У вівторок, 23 травня, глава Донецької ОВА Павло Кириленко констатував, що ворог завдав авіаудару по багатоквартирному будинку Авдіївки. Через це щонайменше дві людини постраждало (інформація станом на 13:00).

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Більше про постраждалих

Згодом ситуацію прокоментував голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він наголосив на тому, що 9 поверхів будівлі було зруйновано до фундаменту.

Також посадовець підтвердив, що дві людини поранено – серед них є жінка, яка у важкому стані. Він додав, що під завалами перебуває дві людини, але може бути загалом до п'яти осіб.

Наслідки обстрілу Авдіївки / Фото глави Донецької ОВА Кириленка

Як зазначив Кириленко, російські окупаційно-терористичні війська продовжують системно і методично руйнувати місто.

Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує російську навалу. У своєму прагненні її підкорити окупанти вдаються до тактики випаленої землі. І люди, які там залишаються – а це понад 1 700 осіб, – щоденно наражають себе на смертельну небезпеку,

– написав Кириленко.

Окрім того, він зазначив, що можливості й засоби для евакуації людей існують та закликав людей не залишатись у населеному пункті через постійну небезпеку.

Останній масований обстріл

Слід сказати, що Росія не лише завдає точкових ударів по певних житлових об'єктах, а й час від часу здійснює масовані обстріли українських міст.

Власне, у ніч проти 22 травня окупанти випустили декілька десятків повітряних цілей по Дніпру, через що постраждали люди та є руйнування інфраструктури.

Також внаслідок обстрілу, зокрема, постраждала рятувальна частина. Як відомо, атаки на такі об'єкти є порушенням Женевської конвенції та всіх мислимих і не мислимих морально-етичних норм.

Цим авіаударом Росія вкотре довела, що закони та звичаї ведення війни для неї – "пусте місце". Зокрема, глава Авдіївської МВА констатував, що жоден злочин росіян не залишиться безкарним.