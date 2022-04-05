Австралія заборонила експорт предметів розкоші до Росії

Австралія вводить заборону на експорт до Росії предметів розкоші через її вторгнення в Україну.

Про це заявила глава МЗС Австралії Меріс Пейн. За її словами, Європейський Союз і США вже ввели подібну заборону, в Японії вона набуде чинності сьогодні, 5 квітня, а у Британії це станеться незабаром.

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Австралія заборонить постачання, продаж або передачу певних предметів розкоші прямо чи опосередковано до Росії, для використання в Росії або на користь Росії,

– йдеться в повідомленні.

Серед товарів, які підпадають під заборону: ікра, трюфелі, вина, тютюнова продукція, ювелірні прикраси, парфуми, шкіра, деякі види електроніки, музичні інструменти, предмети мистецтва та інше.

"Обмежувальні заходи вводяться у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу російської еліти до таких товарів", – заявила Пейн.

Реакція Австралії на війну в Україні

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