Австралієць виграв мільйон доларів, але загубив лотерейний білет
Джерело:Daily Mail
У австралійському місті Даббо місцевий мешканець зірвав джекпот та виграв мільйон австралійських доларів. Однак він загубив свій лотерейний білет.
За словами австралійця, він вже кілька років регулярно грає в лотерею. За цей час чоловік вигравав лише тисячу доларів.
До теми У США жінка виграла у лотереї понад 750 мільйонів доларів
Австралієць виграв мільйон доларів, але загубив лотерейний білет
Як розповів чоловік, він придбав лотерейний білет і дізнався, що зірвав один із чотирьох джекпотів.
Згодом з’ясувалось, що австралієць не може знайти виграшний білет. Однак пізніше його виявили у гаманці.
Можете вірити, можете не вірити, але я загубив квиток. Я скрізь шукав його. З'ясувалося, що весь цей час він лежав у мене в гаманці! Я не можу повірити в це,
– повідомив австралієць.
За словами чоловіка, тепер він поділиться своїм виграшем з дітьми та поїде у подорож з коханою.
Виграшні лотереї: останні новини
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