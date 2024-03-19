В Австралії показали стрічку, що виправдовує російську агресію: яка реакція посольства

Програма Four Corners на австралійському телеканалі ABC викликала гучний скандал, показавши стрічку під назвою "Українська війна: Інша сторона". Робота журналіста Шона Лангана в цьому фільмі фактично виправдовує російську агресію.

Реакція посольства України на цей фільм не змусила на себе довго чекати. Там назвали стрічку "журналістським еквівалентом чаші блювотиння", розкритикувавши її за поширення брехні, яка йду з Кремля, а також за расистські твердження та пропагандистські наративи.

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Реакція посольства

На австралійському телеканалі ABC випустили документальний фільм під назвою "Українська війна: Інша сторона". Цей фільм викликав гостру реакцію через своє відображення війни з погляду окупантів.

У посольстві України в Австралії фільм назвали "журналістським еквівалентом чаші блювотиння". Він містить відверту брехню, расистські твердження та пропагандистські наративи, що виходять з Кремля.

Вона (стрічка – 24 Канал), поза сумнівом, повторювала і транслювала незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи родом з Кремля. Враховуючи те, що це цілком відповідало інтересам російського диктатора Путіна,

– зазначили у посольстві.

У повідомленні також мовиться, що у програмі вирішували мінімізувати та принизити уявлення про трагічну загибель тисяч невинних українців – чоловіків, жінок і дітей, які стали жертвами російських солдатів під час незаконного та жорстокого вторгнення.

Це вторгнення було рішуче засуджене Австралією та більшістю країн через резолюцію Генеральної Асамблеї ООН у березні 2022 року.

Посол Василь Мірошниченко вимагає зустрічі з керівництвом ABC та Four Korners.

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