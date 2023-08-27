Гелікоптер з морпіхами США впав біля берегів Австралії: є жертви і багато постраждалих

Вранці неділі біля берегів Австралії зазнав авіатрощі гелікоптер, у якому перебували 23 американські морпіхи. На жаль, частина військових загинули.

Авіакатастрофа сталася під час навчань на Північній Території Австралії, повідомило Міністерство оборони. Згодом у ЗМІ повідомили, що загинули троє військових.

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Що відомо про падіння гелікоптера

У Sky News Australia повідомили що гелікоптер V-22 Osprey з приблизно 20 морськими піхотинцями США на борту розбився біля узбережжя Дарвіна.

Початкові повідомлення свідчать про те, що в інциденті беруть участь військовослужбовці США і що члени Сил оборони Австралії не були залучені,

— йдеться в заяві міністерства, надісланій ЗМІ електронною поштою.

Також уточнили, що авіатроща сталася на острові Мелвілл на північ від Дарвіна під час навчань Predators Run 2023.

Спочатку ЗМІ писали, що американських військовослужбовців, які перебували на борту, вдалося врятувати. Згодом повідомили про жертв.

Загалом на борту було 23 людини. Було підтверджено, що троє загинули, а ще п'ятеро були доставлені до Королівської лікарні Дарвіна у важкому стані,

– йдеться в заяві представника морської піхоти США.

Комісар поліції Майкл Мерфі зазначив, що внаслідок падіння гелікоптера отримали поранення 23 морпіхи. Більшість постраждалих перевіряють на місці події.

На Мелвілл вже направили додатковий персонал поліції та оборони для підтримки операцій, "сортування" поранених і повернення їх до Дарвіна. Зауважимо, що причину падіння поки не називають.

На місці працюють бригади екстреної допомоги / ABC News

Predators Run — це найбільші навчання, що проходять Австралії. У них беруть участь близько 2500 військових. Зокрема, 500 зі США, решта з Філіппін, Індонезії та зі Східного Тимору.

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