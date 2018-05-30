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Австралійка стала першою мусульманською балериною: фото та відео

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Стефані Курлоу стала першою мусульманською балериною
Стефані Курлоу стала першою мусульманською балериною / Фото з вільних джерел

16-річна Стефані Курлоу здивувала весь світ вибором професії, яка суперечить її релігії. Мусульманка з Австралії вирішила втілити свою мрію та стала балериною.

Талановита Стефані Курлоу танцювала з дитинства та прагнула стати професійною балериною. Однак у 2010 році її сім'я прийняла іслам, за традиціями якого, жінка повинна носити тільки закрите вбрання – хіджаб. 

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Спершу дівчина відмовилась від танців, адже її релігія не дозволяла цього робити. Однак згодом Стефані Курлоу прочитала історії легендарних жінок, які зуміли поєднати мистецтво та релігію. Натхненна австралійка вирішила не відступати на шляху до втілення своєї мрії та отримати освіту балерини. 

Для цього дівчина розповіла у мережі про свою ситуацію. Стефані Курлоу потрібна була чимала сума для навчання у LaunchGood. За лічені години мусульмани та небайдужі люди допомогли їй оплатити курс навчання у престижній школі танців. Заклад був адаптований до занять з людьми різної релігії та культури, відтак Стефані Курлоу вбрала сценічний одяг балерини, яке поєднала з хіджабом. 

На сторінці в Instagram мусульманської балерини з'явилось відео, на якому вона показала свою майстерність та розповіла про історії успіху.

 

Теги: Неповнолітні LifeStyle Австралія релігія
Джерело: 24 Канал
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