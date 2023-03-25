Ласкаво просимо, але тут на вас чекає арешт: скільки країн готові заарештувати Путіна
24 березня Австрія заявила про свою готовність співпраці з Міжнародним кримінальним судом. А це означає й готовність до арешту очільника Кремля Владіміра Путіна. Надалі таких заяв лунатиме все більше від інших країн.
У цьому впевнений політолог Олег Кошель. В інтерв’ю 24 Каналу він заявив про десятки країн, які будуть готові передати Путіна правосуддю. Зокрема, й Вірменія, яка 24 березня ратифікувала Римський статут.
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"Кожна влада та держава, яка хоче зберегти обличчя, вона муситиме публічно говорити: ласкаво просимо до нашої країни, але тут на вас чекає арешт", – відзначив спікер.
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Чиї заяви вкрай важливі
З усіх цих десятків заяв для України важливі сигнали від країн Південної Америки, деяких країн Африки та Індії, вважає Кошель. Особливо останньої, оскільки Індія зберігала "м’який нейтралітет" і вона входить до так званої "безпекової четвірки".
"До неї входять США, Індія, Японія і Австралія, які нарощують свій потенціал у Тихоокеанському регіоні. Це один з найбільших викликів для Китаю і Росії, як тимчасового васала. Тому для нас ці заяви дуже важливі", – підкреслив експерт.
Як реагує Росія
На всі попередні події і світові заяви Росія поки реагує істеричним сміхом. У своїх виступах одіозні лідери грають в гру "заарештують – не заарештують". Але звертати на них увагу не варто, вважає політолог. Оскільки усе це розраховане винятково на внутрішнього споживача.
За останній рік війни всі заяви на 99% робляться для внутрішньої аудиторії. Такого собі обивателя, який прокинувся, протверезів, послухав свого президента і далі залишається задоволений,
– іронічно резюмував Олег Кошель.
Арешт Путіна: які країни підтримали
- Німеччина першою відреагувала і готова арештувати Путіна, якщо той опиниться на території держави. У відповідь так званий заступник міністра інформації псевдореспубліки "ДНР" Данило Безсонов пригрозив захопити Німеччину.
- Австрія у своїй заяві наголосила, що імунітету перед судом глави держав не мають. Всі особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані.
- 24 березня Вірменія ратифікувала Римський статут і це плюс одна країна, де на Путіна чекає арешт. Це рішення є остаточним і набуває чинності з моменту опублікування. Зазначимо, що процес ратифікації Вірменія розпочала 20 березня.