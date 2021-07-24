Ще сотні військових: Австрія посилить охорону кордонів через нелегалів
Джерело:ORF
Австрія потерпає від напливу нелегальних мігрантів. Влада вирішила боротись з проблемою, збільшивши кількість військових на кордоні. Відтак ще приблизно 400 службовців відправлять на південний і східний кордон.
Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про невдалу політику Євросоюзу. За його словами, ідея надання притулку мігрантам провалилася.
До теми В Англію за добу прибула рекордна кількість мігрантів
Міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер зауважила, що кількість незаконних спроб перетнути кордон лише зростає.
Ми змушені значно зміцнити сили на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Словенією,
– заявила Таннер.
Скільки нелегалів затримали
Лише за 2020 рік в Австрії затримали 22 тисячі осіб. Водночас за перше півріччя 2021 року – 16 тисяч нелегалів.
Нова криза біженців: головне
- Нелегальні мігранти масово намагаються перейти кордони різних країн. Відтак на Європу чекає нова криза біженців.
- Зокрема, лише за 19 липня, через Ла-Манш до Англії прибуло 430 мігрантів.
- МВС Великої Британії і Франції підписали угоду. Поліцейські цих країн посилено патрулюватимуть пляжі.
- Страждає від біженців з Білорусі і Литва. Там назвали міграцію "гібридною агресією Білорусі".
- Естонія готова допомогти Литві – подарує союзнику 100 кілометрів колючого дроту для укріплення кордону та 3 безпілотники.