Австрія категорично відкинула можливість тренування українських військових на танках Leopard 2
Джерело:Kurier
Австрія відмовляється тренувати українських військових на танках Leopard 2. В австрійському Міноборони переконують, що це рішення не політичне.
Австрійська міністерка оборони Клаудіа Таннер заперечила можливість проходження українськими військовими тренування в Австрії на танках Leopard 2.
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В Австрії заявили про військовий нейтралітет
"Міністерка оборони Клаудіа Таннер категорично відкидає можливість навчання українських військових", – йдеться у програмі Morgenjournal із посиланням на письмову заяву очільниці австрійського оборонного відомства.
За словами Таннер, це є суверенним рішенням кожної держави – "підтримувати Україну в рамках своїх національних законів". При цьому, міністерка зазначила, що "Австрія є нейтральною у військовому плані, але не у політичному, і тим більше – не у моральному плані".
Австрія маніпулює заявами про нейтралітет
Експерт з міжнародного права Ральф Янік розповів австрійському радіо Ö1, що військовий нейтралітет Австрії не є перешкодою для навчань, оскільки про це є рішення ЄС.
На австрійських танках Leopard 2 наразі вже проходять навчання іноземні солдати з країн НАТО – Угорщини та Чехії. Тому експерт вважає, що відмова від тренування українських військових в Австрії відбувається "з політичних причин".
"Ми вважаємо за краще жити цим залишковим нейтралітетом замість того, щоб випробовувати межі, які закон бачить не так вузько", – сказав Янік про внутрішньополітичну дискусію в Австрії про нейтралітет.
Австрія та Угорщина не дають Україні зброю
- У Європейському Союзі практично не залишилося країн, які б не надавали військову допомогу України. Серед таких все ще Угорщина та Австрія.
- Обидві країни пояснюють своє рішення не передавати Україні зброю, побоюючись ескалації. Міністри оборони Австрії та Угорщини – Клаудія Таннер та Крістоф Салай-Бобровницький відповідно 30 січня вкотре наголосили, що не надаватимуть Україні військову допомогу.
- У лютому в Україні побував президент Австрії Александр Ван дер Беллен. Він заявив, що його країна не може передавати Україні зброю, адже для цього потрібно змінити конституцію.
- Втім, між позицією Угорщини та Австрії все ж є принципова різниця. Угорський уряд заборонив транзит зброї для України через свою територію, коли Австрія не ухвалювала таких обмежень.