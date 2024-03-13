Австрія чистить ряди агентури Кремля: двох російських "дипломатів" виганяють з країни

Австрія заявила про те, що видворить двох російських дипломатів, чиї дії виходять за рамки дипломатичних норм. Віденська конвенція стала підставою для такого рішення.

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило двох співробітників російського посольства персонами нон грата. Причиною цього рішення стала їхня діяльність, яка суперечить дипломатичному статусу. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням відповідь, яку вони отримали після запиту до австрійського МЗС.

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Російська агентура в Австрії

Двоє росіян мають залишити Австрію до 19 березня. Оголосили їх персонами нон грата відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Це рішення настало після звинувачень росіян ЗМІ у можливому шпигунстві на Кремль.

Підґрунтям для цього (для видворення росіян – 24 Канал) є звинувачення в тому, що Росія може використовувати дипломатів для діяльності спецслужб. Нещодавно з’явилося досьє, яке розглядає тісні зв'язки між Росією та Австрійською партією свободи,

– пише газета Heute.

Водночас видання Falter нещодавно опублікувало матеріал, де йшлося про 23 дипломатів з Росії, які, ймовірно, займалися шпигунством в Австрії.

Серед іншого, згадувалася і колишня голова МЗС Карін Кнайсль, яка зараз проживає в Росії і, за інформацією ЗМІ, могла сприяти у зборі інформації. Однак, за словами представників австрійського зовнішньополітичного відомства, плани з її участю так і залишилися на папері.

Кремль нарощує вплив

Австрійське МЗС також минулого року висилало чотирьох російських дипломатів за дії, що суперечать правилам. Двоє з них представляли Росію в ООН, інші двоє – у посольстві в Відні. Всі вони мали залишити країну до 8 лютого 2023 року.

За даними ЗМІ, Росія активізувала свою шпигунську мережу, яка є найбільшою з часів холодної війни. Політтехнолог Михайло Шейтельман підтверджує, що російська шпигунська діяльність стає все більш помітною на міжнародній арені.

Росію звинувачують у вербуванні впливових осіб у європейських парламентах та медіа для просування своїх інтересів. Історії про фінансування політиків та партій, а також про вплив Кремля на публічну думку через медіа є тривожним сигналом.

Цей інцидент став черговим у ряду подібних випадків в Європі, коли дипломатичне прикриття використовується Росією для шпигунства. Австрія показує рішучість у боротьбі з порушеннями міжнародних норм.