На Харківщині авто підірвалося на міні: загинули усі

На Харківщині 1 березня авто підірвалося на міні. На жаль, усі, хто перебував у машині, загинули.

Деталі трагедії розповів Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА. Він висловив співчуття рідним загиблих та наголосив, що на території області залишається висока мінна небезпека.

Зверніть увагу Історії двох подружніх пар, які загинули в один день через російську агресію

Трагедія сталася на території Ізюмського лісового господарства поблизу села Співаківка. За кермом перебував працівник господарства. Окрім того, в авто було ще 3 чоловіків.

На території Ізюмського лісового господарства біля села Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні,

– мовиться у повідомленні.

На жаль, вони всі загинули. Загиблим було 21, 39, 43 та 54 роки.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

Українців закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки. На територіях, звільнених від російських загарбників, дуже небезпечними залишаються ліси та лісосмуги. Російські окупанти залишили чимало мін.

Якщо ходити туди до повного розмінування, можна втратити життя.

На Харківщині чоловік підірвався у своєму дворі

У селі Волохів Яр на Харківщині 60-річний чоловік підірвався у своєму дворі. Він натрапив на міну, яку залишили російські окупанти. На щастя, чоловік вижив. Деталі розповіла Анна Черненко – кореспондентка 24 Каналу з Харкова.

"У селі Волохів Яр на міні підірвався 60-річний чоловік. На щастя, живий, але у нього мінно-вибухова травма ноги. Просто на своєму власному подвір'ї натрапив на російський боєприпас. Стався вибух", – розповіла Черненко.

На Харківщині загинув командир саперів

У Харківській області загинув Сергій Гоцуляк – начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Герой виконував бойове завдання.

Трагедія сталася 4 січня 2023 року в Ізюмському районі. У ДСНС України заявили, що війна забирає з наших лав найкращих і найвідданіших.