Закопали міни на дорозі та працюють на Україну: що вішають на "підозрюваних" у підриві Прілєпіна

У Росії 6 травня підірвали пропагандиста Захара Прілєпіна. Одразу після інциденту силовики нібито затримали "винуватців".

Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Один з так званих підозрюваних навіть зізнався, що він нібито працював на спецслужби України.

До теми В останній момент сів за кермо: на місці загиблого внаслідок підриву мав бути Прілєпін

"Підозрювані" кажуть, що працюють на українські спецслужби

За словами одного з "підозрюваних", його завербували українські спецслужби кілька років тому. Чоловік нібито зливав потрібну інформацію, за яку отримував гроші. Черговим завданням для нього буцімто стало "отримати громадянство Росії, переїхати та вбити Захара Прилєпіна".

Спершу затриманий кілька днів стежив за пропагандистом, а потім закопав на шляху до його будинку протитанкові міни, на яких той мав підірватися. Саме на них і наїхав автомобіль путінського посіпаки Audi Q7.

МВС Росії оприлюднило відео затримання першого "підозрюваного"

В офіційному телеграм-каналі Слідчого комітету опублікували ім'я першого затриманого – ним виявився Олександр Пермяков. Він нібито народився у Донецькій області. За даними відомства, чоловік зізнався, що заклав вибуховий пристрій, який привів у дію дистанційно.

Після цього "підозрюваний" втік із місця події, але російські правоохоронці таки його спіймали при виході з лісу в іншому населеному пункті. Наразі слідчі продовжують допит Пермякова. Експерти взяли змиви з його рук та одягу для призначення та проведення судових експертиз.

Також затримали й другого "підозрюваного". Силовики нібито виявили його під час прочісування лісосмуги. У зв'язку з підривом Прілєпіна в Москві проходять обшуки на кількох адресах – у явкових квартирах, які вказали підозрювані.

"Підозрюваних" у підриві Прілєпіна допитують: відео

ексклюзивному коментарі 24 Каналу в пресслужбі СБУ заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до "бавовни", яка стається з окупантами та їхніми посіпаками. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком, можна буде говорити вже після перемоги України.

Варто прочитати У Зеленського відреагували на підрив авто Прілєпіна

Прілєпіна ввели у медикаментозну кому

Внаслідок вибуху пропагандист отримав переломи ніг та струс мозку. На момент госпіталізації він нібито був притомний і навіть сам спілкувався з медиками. Окрім переломів ніг та струсу мозку, в Прілєпіна діагностували:

контузію (забій) легень,

мінно-вибухові поранення,

численні переломи,

забиті місця.

Медики доправили путінського посіпаку до Нижньогородської обласної клінічної лікарні імені Семашка, де його й прооперували.

Після цього Прілєпіна відвідав губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін. Він повідомив, що місцеві медики у консультаціях із московськими федеральними центрами "зробили все можливе". Після нібито успішної операції пропагандиста ввели у медикаментозну кому, щоб стабілізувати його стан.