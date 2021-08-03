Автомагістраль біля Афін перекрили через лісові пожежі

У Греції з кінця липня палають пожежі. Через вогонь 3 серпня довелось перекрити автомагістраль біля Афін. Постраждалих українців у Греції, на щастя, немає.

Автомагістраль біля столиці Греції довелось перекрити 3 серпня. Українське МЗС повідомило, що дипломати стежать за потребами українців.

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Через пожежу автомагістраль біля Афін перекрили

Пожежа спалахнула за 30 кілометрів біля Афін – біля підніжжя гірського хребта Парніта. Пожежники повідомили, що через небезпеку довелось перекрити частину автомагістралі, яка з'єднує столицю Греції з північчю та півднем країни.

У район для боротьби з природними пожежами скерували:

5 вертольотів;

4 спеціально обладнаних літаки для гасіння пожеж;

35 пожежних машин;

а також 104 пожежників.

До речі, за словами заступника міністра у справах захисту громадян Греції Нікоса Хардаліаса, за липень в Греції сталось понад 1,5 тисячі пожеж.

Видання "Інтерфакс" повідомило, що тільки за останні 24 години 3 серпня в країні зафіксували 116 нових вогнищ загоряння.

Постраждалих українців немає, – МЗС

Очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що доручив дипломатам у Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з масштабною пожежею в передмісті Афін.

Станом на зараз (20 година 3 серпня – 24 канал) інформації про постраждалих українців немає,

– заявив Кулеба.

Додав, що Україна солідарна з Грецією та за потреби готова надати потрібну допомогу.

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