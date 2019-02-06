Автоматична індексація тарифів на з/д перевезення порушує антимонопольне законодавство України

Ініціатива "Укразалізниці" про введення автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення на індекс промислових цін має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.

Про це йдеться в листі керівників профільних промислових асоціацій, направленому віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону, першому віце-прем'єру-міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіній, голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову і главі Наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунеру, копія якого є в розпорядженні.

Промисловці відзначають, що в період з листопада 2017 по грудень 2018 залізничні витрати всіх вантажовідправників в Україні зросли приблизно на 12 млрд гривень, що обумовлено індексацією регульованого тарифу на залізничні перевезення і зростанням вартості використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" і приватних власників залізничних вагонів. Багато в чому це викликано збільшенням вартості користування піввагонами власності АТ "Укрзалізниця", яка за даними Антимонопольного комітету України володіє 52% робочого парку залізничних вагонів усіх видів, що є ознакою монопольного (домінуючого) становища на ринку залізничних перевезень в 2017-2018 роках.

"Не дивлячись на це, 1 лютого 2019 року на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392 (далі – Проект змін до Постанови №1392), яким фактично змінюються принципи державної політики в сфері регулювання тарифів на залізничні перевезення, і вводиться автоматична індексація тарифів АТ "Укрзалізниця" без узгодження з профільними міністерствами та Державною регуляторною службою України. Також був опублікований проект наказу "Про проведення щорічної автоматичної індексації", яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) в 2019 році", – йдеться в листі.

Таким чином, підкреслюють промисловці, очікується зростання регульованого залізничного тарифу на рівні 23% за рік, що оціночно збільшить витрати вантажовідправників на 11,7 млрд гривень в щорічному вимірі. Представники асоціацій вважають таке зростання безпрецедентним і впевнені, що це рішення негативно вплине як на роботу вітчизняних виробників, так і на показники операційної роботи самої "Укрзалізниці".

Промисловці впевнені, що механізм автоматичної індексації має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень. "Автоматична індексація фактично виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дає суб'єкту, який має ознаки монопольного становища на ринку залізничних перевезень, необмежено збільшувати витрати вантажовідправників", – підкреслюється в документі.

Також наголошується, що "запропоноване підвищення не враховує як зростання вартості користування вагонів в 2018 році майже в 2 рази (що є складовою загальних витрат на залізничні перевезення), так і збільшення доходів АТ "Укрзалізниця" від надання в користування її власних вагонів на 4, 3 млрд гривень або на 7% в загальній сумі доходів "Укрзалізниці".

Крім цього, відзначається, що індекс промислових цін як індикатор зміни цін на послуги Укрзалізниці не відображає об'єктивну структуру витрат підприємства – мінімум 50% витрат складає фонд оплати праці, який не залежить від індексу промислових цін, на нього впливає індекс споживчих цін, який був набагато нижче в 2018 році, ніж зростання промислових цін.

На думку представників вітчизняної промисловості, рішення буде мати негативні наслідки на роботу самої "Укрзалізниці".

"Не проаналізовано вплив запропонованого підвищення на обсяги перевезень "Укрзалізниці", особливо з огляду на щорічне падіння обсягу перевезень залізничним транспортом і зростання обсягу перевезень автомобільним транспортом. Тільки в 2018 році "Укрзалізниця" перевезла на 18 млн тонн менше, ніж у 2017 році (322 млн тонн проти 340 млн тонн в 2017 році), в той час як автомобільним транспортом у 2018 році перевезено на 9 млн тонн більше, ніж у 2017 році (187 млн тонн в 2018 році в порівнянні з 178 млн тонн у 2017 році)", – йдеться в листі.

Промисловці звернулися до віце-прем'єр-міністра з проханням підтримати позицію провідних вітчизняних галузей промисловості і провести екстрену нараду за участі профільних галузевих асоціацій, АТ "Укрзалізниця", Державної регуляторної служби України, Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з метою обговорення проекту наказу про автоматичну індексацію залізничних тарифів.

Крім цього, керівники промислових асоціацій просять В. Кістіона дати відповідні доручення керівництву Міністерства інфраструктури України за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби України спільно з представниками галузевих бізнес-асоціацій та представниками експертного середовища проаналізувати запропоновані зміни з метою запобігання порушення антимонопольного законодавства України та порушення економічної конкуренції.

Нагадаємо, в кінці січня Антимонопольний комітет України визнав "Укрзалізницю" суб'єктом природної монополії на ринку надання послуг з/д перевезень і рекомендував створити незалежний регуляторний орган для формування з/д тарифів.