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24 Канал Новини України Відстрочки у Резерв+ відтепер продовжуватимуться автоматично: для кого вже доступна функція
7 лютого, 20:54
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Відстрочки у Резерв+ відтепер продовжуватимуться автоматично: для кого вже доступна функція

Анастасія Безейко
Основні тези
  • У застосунку Резерв+ з 7 лютого запрацювало автоматичне продовження відстрочок, що вимагає лише оновлення військового документа.
  • Функція доступна для людей з інвалідністю та студентів, аспірантів і докторантів; згодом нею зможуть скористатися і багатодітні батьки.

Сьогодні, 7 лютого, у застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок. Для цього потрібно лише оновити військовий документ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України та заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко. Раніше ж для продовження потрібно було надсилати новий запит у застосунку.

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Що відомо про впровадження

Функція вже доступна для:

  •  людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду;
  • студентів, аспірантів і докторантів.

Згодом нею зможуть скористатися й багатодітні батьки (3 дітей у спільному шлюбі).

Продовжуємо спрощувати бюрократію і працювати над тим, щоб військовозобов’язані отримували необхідні послуги швидко, прозоро і без бюрократичної тяганини,
– йдеться в повідомленні відомства.

Там додають – із запитом про запуск такої функції до Міноборони зверталося багато користувачів. Тож сервіс вдосконалили, зробивши його ще зручнішим.

Нагадаємо, 31 січня в застосунку Резерв+ запустили нову послугу з отримання електронних направлень на військово-лікарську комісію. Військовозобов'язані можуть згенерувати направлення з QR-кодом без відвідування ТЦК, оновивши версію застосунку.