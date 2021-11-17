З автоматом прямував на позиції ЗСУ: на лінії розмежування затримали бойовика

Українські військові затримали проросійського бойовика на лінії розмежування. Чоловік зі спорядженим магазином від автомату Калашникова рухався в бік позицій ООС.

Бойовика затримали наші захисники, які виконували бойові завдання в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

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Бойовика передали працівникам СБУ

Ще під час поверхневого огляду українські військові виявили у затриманого так званий "військовий квиток ЛНР". Бойовика передали контророзвідникам Служби безпеки України.

Затриманий – уродженець Росії

За попередньою інформацією, затриманий – уродженець Росії. У 2018 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань. Спочатку бойовик був стрілком, а потім помічником гранатометника. Чоловік брав участь в обстрілах українських підрозділів.

Наразі посібнику окупантів висунули підозру:

у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

в участі у терористичній групі чи терористичній організації;

в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань;

в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)

Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід. Тривають слідчі дії.

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Коротко про останні затримання та суди щодо бойовиків:

У Києві затримали колишнього коменданта катівні бойовиків "Ізоляція" Дениса Куликовського.

Також у листопаді співробітники СБУ затримали на Донеччині колишню начальницю "відділу кадрів" угруповання "Оплот".

У жовтні заочно засудили одного з керівників терористичного угруповання "Восток". Його вирок – 10 років ув'язнення.

Тексту публікації штабу ООС:

Українські військові затримали бойовика на лінії розмежування

Українські військовослужбовці, котрі виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування бойовика так званої «ЛНР». Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій. Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Попередньо було встановлено, що затриманий є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

– ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

– ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

– ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

– ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.