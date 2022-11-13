Постраждала 11-річна дитина: на Херсонщині на ворожій міні підірвався автомобіль

Хоча окупанти забралися з правого берега Дніпра Херсонщини, вони залишили після себе велику кількість небезпечних мін. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на одній з таких мін підірвався легковий автомобіль.

Повертатися у звільнений Херсон чи область все ще небезпечно. Росія вкотре засвідчила, що є терористичною державою – вона готова воювати навіть з мирними людьми та робити так, щоб гинули невинні українські діти.

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Четверо постраждалих, серед них – дитина

Кирило Тимошенко зазначив, що на Херсонщині в селі Новорайському сьогодні, 13 листопада, легковий автомобіль наїхав на міну. Дитина, яка була серед 4 постраждалих, мала всього 11 років.

Зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років,

– прокоментував ситуацію представник ОП.

Він назвав росіян терористами, оскільки ті залишили після себе багато мін та розтяжок. Окрім того, закликав жителів Півдня держави бути обережними та утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірили спеціалісти.

Стабілізаційні заходи на Херсонщині

Нещодавно стало відомо, що на російській міні підірвався автомобіль Укрзалізниці . Через це постраждало 6 людей.

Речниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що Збройним Силам вдалось звільнити велику територію України. Однак потрібно не забувати, що окупанти залишили після себе численну кількість небезпечних боєкомплектів та мін у населених пунктах.

Відступаючи, окупанти використовували підступні методи мінування. Мінування великих площ. І не тільки мінування проїзних доріг та територій, що використовують для пішої прогулянки, а й – дуже багатьох територій, що використовуються в соціальному напрямку,

– наголосила Гуменюк.

Речниця уточнила, що заклади "соціального напрямку" – це зокрема лікарні, поліклініки, школи, де базувалися окупанти, та навіть звичайні квартири херсонців. Через це стабілізаційні заходи триватимуть досить довго.

Нагадаємо, про стабілізацію ситуації на Херсонщині також говорив у зверненні Володимир Зеленський. За його словами, 226 населених пунктів потрібно повернути до нормального життя.

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