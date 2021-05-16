Теракт у Єрусалимі: автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі – відео

У Східному Єрусалимі у неділю, 16 травня, автомобіль протаранив натовп. Теракт стався біля Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра.
Джерело:The Times of Israel
За даними місцевої поліції, травми отримали декілька людей. Наразі відомо про 6 постраждалих поліцейських.
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Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот.
Водія, який скоїв наїзд, правоохоронці "знешкодили". На місце події прибули рятувальники та медики.
Постраждалих госпіталізували. Стан одного з них оцінюють як середньої тяжкості, інших – як легкий.
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Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною
- Сутичка між ізраїльтянами та палестинцями спалахнула на Храмовій горі у Єрусалимі 7 травня.
- Вже 10 травня бойовики радикального руху ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами.
- Станом на 16 травня конфлікт триває. За останні дні Палестина та Ізраїль випустили одне в одного понад 3 тисячі ракет.
- Жертвами загострення конфлікту вже стали щонайменше 149 палестинців. Окрім того, ЦАХАЛ повідомляє про 10 жертв з боку Ізраїлю.