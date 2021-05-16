Теракт у Єрусалимі: автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі – відео

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У Східному Єрусалимі у неділю, 16 травня, автомобіль протаранив натовп. Теракт стався біля Дамаських воріт у районі Шейх-Джарра.

Джерело:

The Times of Israel

За даними місцевої поліції, травми отримали декілька людей. Наразі відомо про 6 постраждалих поліцейських. 

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Теракт стався за декілька годин до початку масових заходів з нагоди юдейського свята Шавуот.

Водія, який скоїв наїзд, правоохоронці "знешкодили". На місце події прибули рятувальники та медики. 

Постраждалих госпіталізували. Стан одного з них оцінюють як середньої тяжкості, інших – як легкий.

Автомобіль в'їхав у натовп в Єрусалимі: дивіться відео

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

  • Сутичка між ізраїльтянами та палестинцями спалахнула на Храмовій горі у Єрусалимі 7 травня
  • Вже 10 травня бойовики радикального руху ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами.
  • Станом на 16 травня конфлікт триває. За останні дні Палестина та Ізраїль випустили одне в одного понад 3 тисячі ракет.
  • Жертвами загострення конфлікту вже стали щонайменше 149 палестинців. Окрім того, ЦАХАЛ повідомляє про 10 жертв з боку Ізраїлю. 