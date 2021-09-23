Автора допису оштрафували, – Мендель про курйоз з переплутаними прапорами в ОП

Президент Польщі Анджей Дуда приїжджав в Україну у жовтні 2020 року. Тоді у твітері Володимира Зеленського зробили допис про зустріч, але переплутали прапор Польщі та Індонезії. Мережа просто спалахнула обговореннями, а автора допису в Офісі Президента оштрафували.

Про це ексречниця президента розповіла в ефірі програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Мендель зауважила, що не перевіряла жодної новини ні у соцмережах, ні на сайті ОП.

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"Ой, прапори. Нашого СММника за це, до речі, оштрафували. Проте, я чесно скажу, що у Канаду я не їздила. Я не перевіряла жодну новину ні у соцмережах, ні сайті президента", – сказала вона.

Був скандал і з Канадою, про що згадала ексречниця. В офіційному звіті про візит Зеленського до Канади на сайті ОП назвали столицею країни Торонто замість Оттави. Тоді ще сконфузилася Ірина Геращенко , яка невдало потролила ОП.



Допис з переплутаним прапором / Скриншот з твітеру Зеленського

Мендель: Я б не переплутала

Мендель запевнила, що здивувалась, коли дізналась про переплутану столицю Канади.

"Я б не переплутала, але звинуватили мене. Багато помилок, у яких звинуватили мене. Ми говорили з СММниками та налагоджували систему. Десь вони щось не перевіряли і публікували у фейсбуці Офісу Президента. Це все треба було системно робити. Текст по-різному доходить до читача", – пояснила ексречниця.

Вона зауважила, що часто такі курйози трапляються, коли намагаються подати інформацію швидко.

"Якщо це швидка реакція, треба швидко про це дати, адже розповзеться і все буде в чутках і конспірології, як це у нас зазвичай. Іноді це буває навіть 5 – 15 хвилин", – наголосила Мендель.

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