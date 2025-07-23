Україна наближається до небезпечної межі авторитаризму
- Президентський підпис під законом, який підриває соціальний договір, загрожує європейській інтеграції України та радує корупціонерів.
- Закон може створити основу для авторитарного режиму в Україні, оскільки війна створила ренту, яку можна розподіляти.
- Європейське фінансування війни в Україні може підтримувати навіть авторитарний режим, якщо це стримує російську агресію.
Підпис президента під законом, який руйнує соціальний договір посеред війни, підриває довіру із західними партнерами, ставить під питання європейську інтеграцію, змушуючи у Кремлі відкорковувати шампанське і просто радує всіх корупціонерів України, народжує і певні філософські роздуми. Як спосіб боротьби із відчаєм, фрустрацією і безнадією.
Що раніше убезпечувало Україну від авторитаризму?
Так от, цей закон показує, що червоних ліній не існує. І що авторитаризм в Україні можливий. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.
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Я завжди скептично ставився до ідеї авторитарної України, бо країна не та. Бо на двох українців – три гетьмани, як відомо. Але головне – відсутня основа для формування авторитарного режиму. Наявність ренти, яку можна розподіляти. В Україні немає нафти, наприклад. А отже нема і наддоходів.
Без ренти авторитаризму важко зародитись. Бо авторитаризм не ефективний і протирічить людській природі. Ну і ще з безлічі причин. Росія стала тоталітарною державою, бо була нафта. Білорусь – бо були російські гроші. В Україні такого немає. А спроба взяти російські гроші погано закінчилась.
Це наче убезпечувало нас від авторитаризму. Не треба було бути ринковою демократією, щоб залучати зовнішнє фінансування. І це зовнішнє фінансування і було драйвером змін в країні.
Дотепер, адже війна подарила цю ренту.
Як війна стала базою для авторитаризму?
Не секрет, що Україна тримається тільки завдяки західній підтримці. Зараз США відвалилось і лишилась Європа. Вона приречена заливати в Україну мільярди доларів, бо це забезпечує безпеку самій Європі. От тут з'явилась рента – з'явились гроші, які можна розподіляти. І з'явилась база для авторитарного режиму в Україні.
Звісно, ніхто авторитарну Україну в ЄС не візьме. Але ж мова не про це. Мова про фінансування війни. Європі байдуже – авторитарна Україна, корумпована чи якась інша. Головне – щоб стримувала російську агресію. За це Європа ладна платити навіть чорту.
У результаті в Україні може виникнути авторитарний режим, ренту якого забезпечує війна, а фактично – люди, які тримають фронт. От так ми прийшли до ситуації 21 століття, коли основа основ – людський капітал. Але прийшли в дуже неприємному виді. Можна провести аналогію з часом Київської Русі, основу економіки князівств якої складала работоргівля. Торгували слов'янами, до речі.
Я не знаю, що робити з цією думкою. Від неї тільки наростає фрустрація і відчай. Бо я бачу зародження іншої України, яку я не хочу бачити.
Іноді одне голосування здатне змінити все. Знищити репутацію людей, які її мали, і забрати надію у тих, хто ще вірив.
Єдиний плюс – таке голосування можна відкотити назад ще одним голосуванням. Треба просто, щоб Європа дала зрозуміти, що ренти не буде. А от відмити репутацію вже неможливо. Нікому із тих акторів, хто взяв участь у бліцкригу з руйнування незалежності антикорупційних органів.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.