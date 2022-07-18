Євросоюз домовився вдвічі збільшити імпорт газу з Азербайджану

У Європейському Союзі зобов'язалися удвічі збільшити пропускну спроможність Південного газового коридору для транспортування газу з Азербайджану. Очікується, що Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 мільярдів кубометрів газу на рік.

Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Азербайджану Ільхам Алієв на тлі газового шантажу з боку росії підписали меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі.

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Як повідомила Урсула фон дер Ляєн, Євросоюз зобов'язався подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору для постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.

Поки в ЄС думають, як відмовитися від російського газу, очільниця Єврокомісії назвала Азербайджан надійним постачальником енергії.

Очікується, що Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу до ЄС з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Це гарна новина для наших поставок газу цієї зими та надалі,

– сказала фон дер Ляєн.

У Меморандумі також йдеться про те, що ЄС і Азербайджан поділяють прискорений перехід на відновлювану енергію та боротьбу зі шкідливими викидами в атмосферу.

"Азербайджан має величезний потенціал у відновлюваній енергетиці. Сьогодні ми закладаємо основу для нового партнерства в цій сфері. І ми зобов’язуємося зменшити викиди метану через весь ланцюг постачання газу", – сказала президентка Єврокомісії.

Азербайджан допомагає подолати газову кризу

росія ще навесні вдалася до газового шантажу, вимагаючи платити за блакитне паливо у рублях. Та країни ЄС делікатно послали кремль за російським кораблем.

На тлі погроз росії в Азербайджані заявили, що мають запаси газу в Каспійському морі, які складають 2,6 трильйона кубометрів. Міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов заговорив про розширення Південного газового коридору та заявив, що його країна може забезпечити газом цілу Європу та навіть Туреччину.

У червні Греція почала тестовий запуск другого газопроводу для прокачуваня газу з Азербайджану в Болгарію. Відомо, що росія перестала постачати газ у Болгарію, яка відмовилася платити у рублях.

Варто зауважити, що азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR відмовилася платити за російський газ у рублях. Більше того, в Баку вирішили допомогти Україні з пальним, коли росія атакувала українські нафтобази.

Азербайджан підтримує територіальну цілісність України, однак прагне зберігати відносини з росією.

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