Азербайджан оголосив у розшук колишніх президентів Вірменії

В Азербайджані відкрили кримінальне провадження проти двох колишніх президентів Вірменії. Мовиться про Роберта Кочаряна та Сержа Саргсяна – їх оголосили у розшук.

Про відповідне рішення повідомив начальник відділу спеціальних розслідувань азербайджанської військової прокуратури, старший радник юстиції Еміль Тагієв.

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У чому підозрюють політиків

Він пояснив, що з лютого 1988 року Кочарян та Саргсян з метою розпалювання національної ворожнечі, ненависті між азербайджанським та вірменським народами збирали та проводили у Карабаху збори працівників вірменської національності в організаціях й установах.

Оскільки вони пропагують, що Карабах належить вірменам і в ньому мають жити лише вірмени, а також закликають до виселення азербайджанців із цієї території, підпалу їхніх будинків, вони були притягнуті до кримінальної відповідальності за відповідними статтями Кримінального кодексу та оголошені у розшук,

– пояснив Еміль Тагієв.

Що відомо про нове загострення

Після загострення активні бої тривали 44 дні – до листопада. Тоді обидві країни за участі Росії підписали угоду про перемир'я. В Єревані цей крок назвали капітуляцією.

У Вірменії – спалахнули масові акції протесту, але активні бойові дії у регіоні таки припинились.

З літа 2021 року сторони періодично обмінюються звинуваченнями у провокаціях і обстрілами.

На кордоні Вірменії та Азербайджану нове загострення: дивіться відео

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією у Нагірному Карабасі триває вже десятки років, але новий його етап спалахнув 27 вересня 2020 року.