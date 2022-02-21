Азербайджан оголосив у розшук колишніх президентів Вірменії

21 лютого 2022 , 16:14
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Джерело:

Haqqin.az

В Азербайджані відкрили кримінальне провадження проти двох колишніх президентів Вірменії. Мовиться про Роберта Кочаряна та Сержа Саргсяна – їх оголосили у розшук.

Про відповідне рішення повідомив начальник відділу спеціальних розслідувань азербайджанської військової прокуратури, старший радник юстиції Еміль Тагієв.

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У чому підозрюють політиків

Він пояснив, що з лютого 1988 року Кочарян та Саргсян з метою розпалювання національної ворожнечі, ненависті між азербайджанським та вірменським народами збирали та проводили у Карабаху збори працівників вірменської національності в організаціях й установах.

Оскільки вони пропагують, що Карабах належить вірменам і в ньому мають жити лише вірмени, а також закликають до виселення азербайджанців із цієї території, підпалу їхніх будинків, вони були притягнуті до кримінальної відповідальності за відповідними статтями Кримінального кодексу та оголошені у розшук,
– пояснив Еміль Тагієв.

Зверніть увагу! Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією у Нагірному Карабасі триває вже десятки років, але новий його етап спалахнув 27 вересня 2020 року.

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Автор: Олег Васьків