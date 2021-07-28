Азербайджан та Вірменія домовилися припинити вогонь на кордоні

28 липня 2021 , 13:02
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Джерело:

Інтерфакс

Азербайджан прийняв пропозицію Вірменії про припинення вогню на кордоні з 28 липня. Однак вже є перші повідомлення про порушення перемир'я.

Проте в Міноборони Азербайджану заявили, що, попри перемир'я, вірменська сторона, продовжує ескалацію ситуації і обстрілює позиції азербайджанських військових. Вірменія нібито залучила танк та міномети.

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Звинувачення Азербайджану

В офісі омбудсмена Вірменії Армана Татояна заявили про обстріл з великокаліберного зброї кількох населених пунктів Гегаркунікской області. Зокрема сіл Сотка, Кут, Азат, Норабак, Неркін Шоржа, Верин Шоржа.

Обстріли начебто стались після початку перемир'я – близько 10:30.

Позиція Вірменії

У МЗС Вірменії підтвердили домовленість про перемир'я з 10:00 за місцевим часом, повідомляє Sputnik Вірменія. Зазначили, що в основному воно дотримується.

Загострення на кордоні між Вірменією та Азербайджаном

  • У липні конфлікт Вірменії та Азербайджану загострився. 7 липня країни звинуватили одна одну в провокаціях.
  • 15 липня Азербайджан заявив, що в околицях міста Шуша обстріляли їхні позиції. Вогонь відкрили вірменські військові, які перебувають на тій стороні, де розміщені російські миротворці.
  • 14 липня на кордоні сторони влаштували перестрілку. Загинула щонайменше одна людина – вірменський військовослужбовець. 
  • Стріляли також 23 та 28 липня.
Автор: Ольга Музика