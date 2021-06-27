Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного в обстрілі військових позицій

Міністерство оборони Азербайджану стверджує, що вірменські військові здійснили обстріл позиції їхньої армії. Єреван відкинув звинувачення, натомість заявив про атаку проти них.

Оборонне відомство Азербайджану стверджує, що збройні сили Вірменії обстріляли їхні позиції у Кельбаджарському районі. Мовляв, сталося це кілька разів.

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Що кажуть у Баку

У Міністерстві оборони уточнили, що обстріли зі стрілецької зброї були періодичними й тривали з 14:50 26 червня до 03:00 27 червня. Там зазначили, що вірменські військові відкрили вогонь з позицій, розташованих поблизу села Йухари у бік сіл Зейлик та Імамбінасі.

Що відповіли в Єревані

У вірменському оборонному відомстві відповіли, що Баку поширив чергову дезінформацію. Там запевнили, що їхні збройніс сили не відкривали вогонь. Натомість заявили, що у зазначений час "Азербайджан вів безладний вогонь, а вірменська сторона не відповіла".

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