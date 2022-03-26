"Азов" на вулицях Маріуполя знищив 3 танки та підбив 1 БМД ворога
26 березня 2022 , 22:02Читать новость на русском
Джерело:твітер "Азову"
Окремий загін спеціального призначення "Азов" на вулицях Маріуполя знищив 3 танки. А також наші військові підбили 1 бойову машину десанту ворога.
Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі "Азову". Зокрема це трапилось 26 березня.
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"Азов" продовжує нищити техніку ворога на нашій землі
Бійці полку "Азов" сьогодні (мовиться про 26 березня – 24 канал) на вулицях Маріуполя знищили 3 танки та підбили 1 БМД ворога,
– мовиться у повідомленні.
Там також пригадали російським військовим – тут вони знайдуть лише смерть.
Варто згадати, що окупанти тримають Маріуполь в облозі. Відомо, що російські загарбники продовжують штурмувати Маріуполь, бо хочуть зайняти центр міста. Окупанти дуже пошкодили Маріуполь там тисячі загиблих.
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