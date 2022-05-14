"Азов" на Запоріжжі розгромив морську піхоту росіян, яка вже діставала від полку на Київщині

Нещодавно українські добровольці розбили групу морської піхоти ворога на Запоріжжі. Згодом виявилося, що ці ж окупанти були розбиті тим же підрозділом під час звільнення Київщини.

Ця зустріч трапилася 7 травня та була лише випадковістю. Про це розповів 24 каналу екскомандир полку добровольців Максим Жорін.

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Знищили їхню техніку та багатьох вбили

Неймовірний збіг обставин завдав чимало страждань окупантам. Ймовірно, після втечі з Київщини цей підрозділ переукомплектували на території Росії. Згодом вороги пішли в наступ на іншому напрямі та зазнали невдачі.

Вони, як і тоді, отримали від нас на горіхи, так само і 2 дні тому (7 травня – 24 канал). Ми спалили два їхніх танки, декілька БМП і набили купу особового складу,

– розповів Жорін.

Він додав, що не всіх ворогів там вдалося вбити. Проте група окупантів задля порятунку вимушено відступила аж на декілька населених пунктів назад.

Розповів і про полонених ворогів

Також командир зазначив, що трапляються службовці ворога, яких вдається взяти в полон. За словами Жоріна, в його підрозділу вже були приблизно 10 таких осіб – серед них як так звані "ДНРівці", так і росіяни – кадировські військові, найманці.

Проте станом на травень, полонені вже перестали виправдовуються тим, що нібито не знали, куди їдуть. Усі підрозділи абсолютно свідомо ідуть у бій.

Чесно кажучи, останній раз про навчання і подібну маячню ми чули ще в Київській області. Тут, у Запорізькій області, від полонених такої маячні немає,

– підкреслив службовець.

За його словами, незмінними тепер є інші фрази від окупантів. Усі вони почали скаржитися, що не хотіли коїти воєнні злочини. Мовляв, це був лише наказ, який необхідно було виконати.

Ворог накопичує сили на Запоріжжі

Наразі в Запорізькій області йдуть інтенсивні обстріли. Лише протягом дня 11 травня російські війська ракетними обстрілами зруйнували 50 будинків в одному із сіл регіону.

Проте також, ймовірно, готуються почати масований наступ у цьому регіоні. У звіті за добу 12 травня Запорізька ОВА зазначила, що росіяни стягують там все більше військової техніки та солдатів.

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