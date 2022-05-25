"Азовсталь" продовжує мститись: ще 2 окупантів-саперів підірвались на заводі
Джерело:телеграм-канал "Андрющенко Time"
Завод "Азовсталь" продовжує битися з російськими окупантами. Ще двоє загарбників 24 травня підірвалися на території меткомбінату.
Окупанти перебувають у важкому стані
Відомо, що підірвалися на заводі сапери. Вони приїхали в Маріуполь з фейкової "республіки" окупантів на Донбасі.
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти – у важкому стані. Зараз їх лікують українські медики в захопленому Маріуполі. Ймовірно, ворожі бійці не виживуть.
Азовсталь продовжує битись навіть зараз. Маріуполь. Незламний та Нескорений,
– наголосив Андрющенко.
Схожий випадок напередодні
24 травня радник мера Маріуполя розповів, що під час розмінування "Азовсталі" 4 сапери-окупанти підірвалися на міні. Один з них перебував у важкому стані, двоє – зазнали травм середнього ступеня, а ще один постраждалий обійшовся легкими пошкодженнями.
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Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"
- 16 травня з блокадного заводу евакуювали 53 важкопоранених українських військових. Їх відвезли до лікарні в окупованому Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор доставили в Оленівку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що далі наших воїнів обміняють на російських полонених і вони повернуться в Україну.
- 18 травня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина" розповів, що евакуація військових триває. Боєць зазначив, що командування перебуває на території "Азовсталі".
- Міжнародний комітет Червоного Хреста не повідомляє, скільки саме вивезли військових та їхні імена. Усе це роблять з міркувань безпеки. Водночас рідні захисників можуть звернутися з відповідним запитом та отримати інформацію.
- За даними британської розвідки, з території металургійного комбінату вийшли близько 1700 військових. Скільки ще бійців залишилися – невідомо. Розвідники вважають, що після захоплення Маріуполя російська армія перекине сили на напрямки на Сході України.
- Співробітники Червоного Хреста заявили, що перевірили умови, в яких перебувають наші бійці на окупованих територіях. Більше подробиць не розповіли.
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