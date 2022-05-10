На "Азовсталі" залишається ще понад 100 цивільних, – голова Донецької ОВА Кириленко
Джерело:Суспільне
На території заводу "Азовсталі" залишається ще понад 100 цивільних. Евакуацію потрібно продовжити.
На "Азовсталі" є цивільні
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Загалом у Маріуполі, за його даними, залишається до 100 тисяч людей.
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Складно проходить процес евакуації до нього долучена велика кількість людей. Сама евакуація триває по декілька днів. Однією з причин є "фільтраційні табори" окупантів,
– повідомив Кириленко.
За його словами, авіація та артилерія російських військових постійно обстрілює "Азовсталь".
Люди можуть бути заблоковані у бомбосховищах
До слова, в інтерв'ю 24 каналу екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін теж повідомив, що у заблокованих завалами бомбосховищах "Азовсталі" досі можуть перебувати цивільні.
Річ у тім, що є декілька обвалених бомбосховищ, які через постійні обстріли неможливо розблокувати й перевірити, скільки там взагалі людей залишилось живих й скільки їх там було загалом. Тому зараз ми не можемо точно стверджувати, скільки ще людей залишилось на території заводу "Азовсталь",
– пояснив військовий.
Максим Жорін також наголосив, що світ не усвідомлює, що у Маріуполі буквально відбувається геноцид – росіяни вже вбили тисячі українців й зараз намагаються знищити тих, кого вони оточили.
Поки міжнародні організації та світові лідері зволікають, там помирають люди.
Екскомандир полку захисників Маріуполя також зазначив, що вірить у можливість евакуації медиків, поранених та військових з "Азовсталі".
Евакуація з "Азовсталі": актуально
- 26 квітня Путін "дозволив" ООН евакуювати з "Азовсталі" хоча б цивільних. Перша евакуація відбулася 1 травня, й продовжувалася протягом декількох днів. Загалом вдалось вивезти понад 600 цивільних.
- Попри оголошений режим тиші у Маріуполі, окупанти поновили обстріли та штурм "Азовсталі".
- 3 травня росіяни розпочали штурм "Азовсталі", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу.
- Захисники продовжують відбивати атаки ворогу. Але у них закінчуються сили, зброя та банально їжа.
- Скільки військових перебуває наразі в Маріуполі невідомо. Втім, військові повідомляють, що у них багато поранених, які потребують медичної допомоги.
- Аби врятувати українських військових, створили петицію із закликом ООН втрутитися у блокаду українців на заводі "Азовсталь".
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