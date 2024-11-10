"Вони кричать, просто ти не чуєш": у Києві відбулася акція на підтримку бійців "Азову"

10 листопада 2024, 23:23
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Автор: Діана Квасневська

У Києві відбулась акція на підтримку бійців "Азову". Адже у російському полоні перебуває сотні азовців.

24 Канал пише, що Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляла, що 10 листопада люди о 14:00 планували зібратись на Софійській площі та вздовж вулиці Володимирської. 

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Що відомо про акцію в Києві

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що акція "Не мовчи! Полон вбиває" є нагадуванням про військовополонених Маріупольського гарнізону, всіх полонених та зниклих безвісти захисників України.


Українці проїхали по центру Києва та нагадали про захисників у полоні / фото Валентини Поліщук


У центрі Києва люди вийшли на акцію у підтримку полонених бійців "Азову" / фото Валентини Поліщук

Люди тримали у руках плакати з написами:

  • "вільні мають боротись за полонених";
  • "Free Azov";
  • "третій рік пекла, розпачу, очікувань";
  • "не закривайте очі на біль інших, завтра може бути пізно";
  • "полон – це пекло";
  • "free Azovstal";
  • "їх катують, тобі ок?";
  • "вони кричать, просто ти не чуєш". 


Азовці вже третій рік у полоні росіян / фото Валентини Поліщук
 

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Акція на підтримку азовців / фото Валентини Поліщук


Люди вимагають звільнити полонених бійців "Азову"  / фото Валентини Поліщук


Акція на підтримку бійців "Азову", які у російському полоні / фото Валентини Поліщук

До речі, командир бригади "Азов" Денис "Редис" Прокопенко 19 жовтня, коли вдалось повернути 34 азовців сказав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".

Наше спільне завдання — повернути кожного,
– зауважив Прокопенко.  