Скільки азовців вже повернулися з полону і скільки ще досі там: "Редіс" назвав кількість

Сотні азовців і досі перебувають у російському полоні, зазнаючи тортур та знущань. Наразі до України вдалося повернути 169 українських захисників військового формування.

Це розповів командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, полковник Денис "Редіс" Прокопенко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Скільки азовців зараз у полоні

Як зауважив Прокопенко, саме завдяки українським захисникам, зокрема бійцям "Азову", Україна зустрічала новорічну ніч у вільних українських містах. Втім, на жаль, цього не відчули майже тисяча воїнів вищезгаданого військового формування. Наразі вдалося повернути лише трохи більше сотні.

Цієї можливості позбавлені 850 бійців "Азову", які понад два з половиною роки знаходяться у надзвичайно важких умовах у російському полоні. Спільними зусиллями різних відомств у 2024 році вдалося повернути з полону 169 наших побратимів,

– повідомив Прокопенко.

За його словами, впродовж 2025 року основні зусилля спрямують на те, аби витягнути всіх полонених азовців з "пекла" російського полону.

Нагадаємо, під час нещодавнього обміну полоненими 30 грудня вдалося повернути 11 бійців "Азову" після полону протягом майже трьох років. Це підтвердив командир "Азову" Денис Прокопенко. Загалом того дня до України повернулися 189 полонених – це 187 військових і двоє цивільних.