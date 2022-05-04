Азовці взяли в полон окупантів-танкістів

Воїни полку ССО "Азов" Київ під час успішного виконання завдання в Запорізькій області взяли в полон російських окупантів. Їх захопили в результаті ліквідації російського танку.

Про успішно виконану операцію воїнами полку Сил спеціальних операцій ЗСУ "Азов" Київ прозвітував командир другого батальйону Дмитро Кухарчук. Він зазначив, що бойовики обстрілювали будинки цивільних.

Читайте на сайті "Усе жахливо": полонений з окупованої Луганщини скаржиться на російське командування

Обстрілювали будинки цивільних

"Сьогодні (3 травня – 24 канал) взяли в полон 2 танкістів з підбитого нами танку. Мерзота обстрілювала житлові будинки, а в бою виявилась звичайним м'ясом", – заявив Кухарчук.

За його словами, командир цього екіпажу згорів. Крім того, один з полонених танкістів має нагороди за штурм Мар'їнки, а інший є механіком-водієм.



В одного з полонених були нагороди за штурм Мар'їнки / Фото з телеграму "Той самий Кухарчук"



Російський полонений механік-водій / Фото з телеграму "Той самий Кухарчук"

Окупанти бояться воювати

Кухарчук зазначив, що армія окупантів боїться воювати. Саме тому поперед себе посилає на "м'ясо" так званих "денерів".

Як пояснив командир батальйону, перед "денерами" керівництво поставило задачу знищити населені пункти. Тільки після цього починає наступати військо країни-агресорки.

Що з ними буде

Кухарчук також додав, що цих полонених танкістів планують обміняти на полонених українців. Водночас захопленим окупантам надали необхідну допомогу та провели профілактичну бесіду.

"Полонені підуть в обмінний фонд, а Москва горітиме, як і весь "русскій мір", який не приніс нам нічого, окрім зґвалтованих жінок, знівечених дітей та вбитих воїнів", – заявив командир батальйону.

Кухарчук провів з окупантами профілактичну бесіду: дивіться відео з телеграму "Тероборона АЗОВ"

Російські полонені: останнє

На Запоріжжі азовці відбили атаку окупантів та взяли в полон кількох росіян. Полонені загарбники одразу здали всі дані щодо розташування їхніх військ та техніки.

Збройні Сили України на Харківщині під час запеклих боїв взяли в полон 5 російських окупантів. Вони скаржились на великі втрати та байдуже ставлення керівництва.

Один з російських загарбників, який потрапив в український полон, під час телефонної розмови з матір'ю скаржився на своє командування. За його словами, окупанта буквально кинули свої на полі бою разом з пораненим.

Може бути цікаво – як "друга армія світу" тікає від ЗСУ: дивіться відео