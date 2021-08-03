Вбивство Шишова: врятований від замаху Бабченко помітив цікаву аналогію зі своєю справою

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який є в опозиції до путінського режиму, відреагував на смерть голови "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова. За його словами, у цій справі є щось спільне з тим, що відбувалося тоді, коли СБУ інсценувала його вбивство..

Тоді у 2018 році його нібито вбили, щоб викрити російську агентуру.

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Кремль зрадів, коли Бабченко опублікував свій маршрут

Бабченко розповів, що під час підготовки спецоперації СБУ, яку провели 29 травня 2018 року, відомство попросило його написати в мережі, що він займається бігом і описати приблизний маршрут.

За словами журналіста, у Москві сильно зраділи цьому рішенню і в Кремлі натякнули на те, що вони почнуть діяти.

Коли я, на прохання СБУ, написав, що бігав зранку і приблизний маршрут, в Москві заплескали в долоні й почали писати Цимбалюку – "ой, дивись, він бігає, ну ви зрозуміли". І ще купа смайликів,

– написав Бабченко.

Саме під час пробіжки і зник білоруський активіст. Також за Бабченком, як і за головою "Білоруського будинку" довгий час стежили.

У коментарях до свого допису журналіст написав, що розкриття вбивства Віталія Шишова допоможе розкрити вбивство Павла Шеремета.

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