"Дивіться на свою дурну ракету": у мережі захоплюються безстрашною бабусею з України

Українці – безстрашний та мужній народ. Зараз у мережі стрімко набирає популярності відео з бабусею із Херсонської області, яка стоїть поруч з ворожою ракетою.

Жінка спокійно позувала з ракетою РСЗВ. На це бурхливо відреагували користувачі мережі, інформує 24 Канал.

До речі Під Каховкою роми вкрали в росіян танк, – місцеві

Безстрашна бабуся з Херсонщини

На оприлюдненому відео літня жінка звернулася до російських окупантів.

Ви, козли, думали, що нас переможете? А фігу! Дивіться на свою дурну ракету,

– сказала бабуся загарбникам.

Відважна бабуся з ракетою на Херсонщині: дивіться відео

На безстрашність та хоробрість бабусі відреагували у соцмережі. Люди захоплюються відважністю жінки та бойовим духом.

"Яка мила жінка!"

"Давай, бабусю! Давай!"

"Мені подобається ця жінка. Нехай вона буде у безпеці"

"Оце дух!"

"Українські бабусі нагадують мені моїх італійських бабусь"

"Їм доводиться через багато що пройти, і вони просто чудові люди. Люблю цих українців!"

"Мені подобається ця жінка! Має серце воїна. Хай зберігає її Бог, щоб вона могла відсвяткувати перемогу України"

У Житомирі мисливці врятували понад 1000 ракет

На 2 день повномасштабної війни у Житомирі українські мисливці змогли вивезти з-під носа у росіян боєкомплект з понад тисячі ракет. У врятованому боєкомплекті були сучасні ракети та комплектування, які перебували під загрозою знищення або розкрадання.

Так, 7 чоловіків буквально забрали боєприпаси під носом в окупантів, вивантаживши в безпечне місце понад тисячу снарядів.

Серед порятованих від рук окупантів боєприпасів були ракети та комплектування для сучасних установок, які зараз ефективно трощать ряди загарбників – "Стугна-П", "Корсар", "Нептун" та "Вільха".