"Дивіться на свою дурну ракету": у мережі захоплюються безстрашною бабусею з України
Українці – безстрашний та мужній народ. Зараз у мережі стрімко набирає популярності відео з бабусею із Херсонської області, яка стоїть поруч з ворожою ракетою.
Жінка спокійно позувала з ракетою РСЗВ. На це бурхливо відреагували користувачі мережі, інформує 24 Канал.
До речі Під Каховкою роми вкрали в росіян танк, – місцеві
Безстрашна бабуся з Херсонщини
На оприлюдненому відео літня жінка звернулася до російських окупантів.
Ви, козли, думали, що нас переможете? А фігу! Дивіться на свою дурну ракету,
– сказала бабуся загарбникам.
Відважна бабуся з ракетою на Херсонщині: дивіться відео
На безстрашність та хоробрість бабусі відреагували у соцмережі. Люди захоплюються відважністю жінки та бойовим духом.
- "Яка мила жінка!"
- "Давай, бабусю! Давай!"
- "Мені подобається ця жінка. Нехай вона буде у безпеці"
- "Оце дух!"
- "Українські бабусі нагадують мені моїх італійських бабусь"
- "Їм доводиться через багато що пройти, і вони просто чудові люди. Люблю цих українців!"
- "Мені подобається ця жінка! Має серце воїна. Хай зберігає її Бог, щоб вона могла відсвяткувати перемогу України"
У Житомирі мисливці врятували понад 1000 ракет
На 2 день повномасштабної війни у Житомирі українські мисливці змогли вивезти з-під носа у росіян боєкомплект з понад тисячі ракет. У врятованому боєкомплекті були сучасні ракети та комплектування, які перебували під загрозою знищення або розкрадання.
Так, 7 чоловіків буквально забрали боєприпаси під носом в окупантів, вивантаживши в безпечне місце понад тисячу снарядів.
Серед порятованих від рук окупантів боєприпасів були ракети та комплектування для сучасних установок, які зараз ефективно трощать ряди загарбників – "Стугна-П", "Корсар", "Нептун" та "Вільха".