Бабуся зі сльозами зустрічає українських військових, які прийшли звільняти її село від росіян

24 лютого Росія напала на Україну. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Зворушлива реакція бабусі у звільненому селі

Наразі невідомо, де саме це сталося. Проте реакція людей на українських військових очевидна та максимально зворушлива.

Сподіваюсь, мене за відео з зачистки не "вжарять". Я просто не міг його не показати. Як вони чекали нас!… Рідненькі,

– написав В‘ячеслав Савченко.

Після звільнення від окупантів міста Ірпінь, що на Київщині, Міноборони оприлюднило відео з мером міста. Він розповів про ситуацію в Ірпені та закликав людей поки що не їхати назад та думати про свою безпеку.

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