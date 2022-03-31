Бабуся зі сльозами зустрічає українських військових, які прийшли звільняти її село від росіян
31 березня 2022 , 00:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук В'ячеслава Савченка
Українські військові продовжують звільняти міста та сіл від російських загарбників. Проте очевидно, що наших військових дуже чекають жителі цих населених пунктів.
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Зворушлива реакція бабусі у звільненому селі
Наразі невідомо, де саме це сталося. Проте реакція людей на українських військових очевидна та максимально зворушлива.
Сподіваюсь, мене за відео з зачистки не "вжарять". Я просто не міг його не показати. Як вони чекали нас!… Рідненькі,
– написав В‘ячеслав Савченко.
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