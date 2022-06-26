Бачили, що сказав Токаєв, – у МВС оцінили можливість підтримки Росії ОДКБ

Внаслідок війни, яку розпочала Росія, вона зараз стрімко втрачає свої ресурси. Утім, країна-агресорка може намагатись просити союзників, аби вони втрутились і допомогли їй.

До прикладу, це можуть бути країни, які входять до Організації договору про колективну безпеку. Крім того, відомо, що Росія намагалась підіймати з ними це питання.

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Про це 24 каналу повідомив радник глави МВС Ростислав Смірнов. Він підтвердив, що такі дискусії країна-агресорка вже вела із країнами-членами ОДКБ.

Чи є в Росії шанси втягнути у війну союзників

Однак, на думку Смірнова, зараз їхнє втягнення в злочинну війну Росії проти України – малоймовірне. Як приклад, він навів виступ президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Усі ми бачили, що сказав Токаєв на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Це було дуже знаково, тому насправді такий варіант малоймовірний,

– зазначив Смірнов.

Чим можуть допомогти Росії союзники

Утім, він зазначив, що ключовим питанням для союзників Росії буде не допомога військами, а передача військового озброєння, яка не завжди є офіційною.

Така вірогідність невисока, але вона існує. Саме тому ми та увесь світ маємо за цим дуже пильно спостерігати,

– заявив радник.

Як наголосив Смірнов, якщо якась країна наважиться передавати зброю Росії – це відбуватиметься в обхід міжнародних санкцій. Відповідно це означатиме, що стосовно неї цивілізовані країни також запровадять обмеження.

"Ми не можемо допустити цього, тому повинні працювати превентивно. Зокрема, говорячи про можливі наслідки такої співпраці", – зауважив Смірнов.

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