Бачили, що сказав Токаєв, – у МВС оцінили можливість підтримки Росії ОДКБ
Внаслідок війни, яку розпочала Росія, вона зараз стрімко втрачає свої ресурси. Утім, країна-агресорка може намагатись просити союзників, аби вони втрутились і допомогли їй.
До прикладу, це можуть бути країни, які входять до Організації договору про колективну безпеку. Крім того, відомо, що Росія намагалась підіймати з ними це питання.
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Про це 24 каналу повідомив радник глави МВС Ростислав Смірнов. Він підтвердив, що такі дискусії країна-агресорка вже вела із країнами-членами ОДКБ.
Чи є в Росії шанси втягнути у війну союзників
Однак, на думку Смірнова, зараз їхнє втягнення в злочинну війну Росії проти України – малоймовірне. Як приклад, він навів виступ президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Усі ми бачили, що сказав Токаєв на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Це було дуже знаково, тому насправді такий варіант малоймовірний,
– зазначив Смірнов.
Чим можуть допомогти Росії союзники
Утім, він зазначив, що ключовим питанням для союзників Росії буде не допомога військами, а передача військового озброєння, яка не завжди є офіційною.
Така вірогідність невисока, але вона існує. Саме тому ми та увесь світ маємо за цим дуже пильно спостерігати,
– заявив радник.
Як наголосив Смірнов, якщо якась країна наважиться передавати зброю Росії – це відбуватиметься в обхід міжнародних санкцій. Відповідно це означатиме, що стосовно неї цивілізовані країни також запровадять обмеження.
"Ми не можемо допустити цього, тому повинні працювати превентивно. Зокрема, говорячи про можливі наслідки такої співпраці", – зауважив Смірнов.
Смірнов оцінив можливість підтримки Росії ОДКБ: дивіться відео
Скандальний виступ Токаєва в Санкт-Петербурзі: що відомо
- Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в присутності президента Росії заявив, що не визнає квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Крім того, він додав, що в його країні лунають різні думки про війну в Україні.
- Утім, на цьому Токаєв не зупинився й продовжив конфронтацію з Кремлем. Президент Казахстану заявив, що не Росія врятувала його країну від протестів, які відбулися у січні 2022 року, тому ніхто їм "кланятись в ноги не буде".
- Крім того, на цьому форумі російська влада хотіла нагородити Токаєва орденом Олександра Невського. Однак президент Казахстану подякував за надану "честь" і відмовився.