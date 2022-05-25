Бачили вперше: окупанти на Київщині крали електрочайники без підставок

Коли російські військові ще перебували на Київщині, то масово грабували будинки мирних людей. Однак деякі звичні для українців речі окупанти, ймовірно, бачили вперше.

Наприклад, окупанти крали лише верхню частину електрочайника без підставки з кабелем. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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"Можете оцінити рівень цих людей, які не знають, що таке електрочайник. Вони забирали його без підставки, адже навіть не знали, як ним користуватися", – розповів радник глави МВС.

За словами Смірнова, значну частину окупантів, які воюють проти України, налічують військові з найбідніших регіонів Росії. Участь у так званій "спецоперації" для них є шансом заробити.

Це стало однією з причин, чому в тимчасово окупованих українських містах та селах випадки мародерства з боку російських солдатів були звичним явищем.

Ми знаємо сотні історій про пральні машинки, електрочайники. Рівень цих людей та їхньої мотивації є нульовим. Я жодного разу не почув, від них, що вони тут справді когось "визволяють",

– розповів радник глави МВС.

Як зауважив Смірнов, ще до початку повномасштабної війни російські військові могли й справді думати, що їдуть в Україну когось "визволяти". Це було наслідком роботи безперервної пропаганди.

"Однак зараз у них (окупантів – 24 канал) цих сумнівів вже точно немає, як і немає жодної мотивації", – додав радник глави МВС.

Мародерство росіян в Україні: останні новини

Російські окупанти 18 травня пограбували приміщення Держспоживслужби у Херсонській області. Вони вкрали значну кількість техніки.

На Запоріжжі у Пологах росіяни на початку травня викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень. Банкомат був розміщений у магазині, який частково зруйнували під час обстрілу.

Окупанти пограбували будинок, де раніше проживав нардеп Роман Костенко. Причиною стала його форма полковника СБУ, яку вони знайшли.

У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, окупанти відкрили російський "супермаркет". Однак безліч товарів загарбники просто вкрали зі складу українського магазину й тепер заробляють на їхньому продажі.

Радник глави МВС розповів про мародерство окупантів на Київщині: дивіться відео