Бачимо в цьому певне лицемірство, – Ейдман про рішення Німеччини не постачати зброю Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що країна не постачатиме зброю Україні. Однак в такому рішенні німецької влади є певне лицемірство.

Німецький політолог Ігор Ейдман заявив, що небажання Німеччини йти на конфронтацію з Росією є не єдиною причиною відмови постачати зброю. За його словами, країна не прагне спряти конфліктам та збройним сутичкам, адже була учасницею 2 світових війн.

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У чому полягає лицемірство Німеччини

Однак Ейдман зауважив, що в заявах Німеччини є певне лицемірство, адже зараз країна продає зброю Єгипту.

Як припустив політолог, її можуть використовувати під час громадянської війни в Ємені, адже Єгипет підтримує там одну зі сторін.

Ми бачимо в цьому певне лицемірство, бо Німеччина ж продає, наприклад, зброю Єгипту,

– наголосив Ейдман.

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Ейдман прокоментував рішення Німеччини не постачати зброю Україні: дивіться відео

Що цьому передувало