Бачимо в цьому певне лицемірство, – Ейдман про рішення Німеччини не постачати зброю Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що країна не постачатиме зброю Україні. Однак в такому рішенні німецької влади є певне лицемірство.
Німецький політолог Ігор Ейдман заявив, що небажання Німеччини йти на конфронтацію з Росією є не єдиною причиною відмови постачати зброю. За його словами, країна не прагне спряти конфліктам та збройним сутичкам, адже була учасницею 2 світових війн.
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У чому полягає лицемірство Німеччини
Однак Ейдман зауважив, що в заявах Німеччини є певне лицемірство, адже зараз країна продає зброю Єгипту.
Як припустив політолог, її можуть використовувати під час громадянської війни в Ємені, адже Єгипет підтримує там одну зі сторін.
Ми бачимо в цьому певне лицемірство, бо Німеччина ж продає, наприклад, зброю Єгипту,
– наголосив Ейдман.
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Ейдман прокоментував рішення Німеччини не постачати зброю Україні: дивіться відео
Що цьому передувало
- Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таке рішення політичним, адже жодне з міжнародних правил не забороняє цього робити.
- Гайко Маас раніше заявляв, що зброя не допоможе вирішити ситуацію на Донбасі. За його словами, там необхідний "політичний діалог".