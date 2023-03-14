Бачимо, що на лівобережжі ворог готує втечу, як з Херсона, – ОК "Південь"

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, зокрема лівобережну, де самі дислокуються. Таким чином вони спонукають мирне населення виїжджати разом з ними на наступні рубежі оборони.

Окупанти розуміють, що ЗСУ продовжують роботу з їхнього вичищення. З тої смуги, з якої вони не змогли досягати правобережжя. Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Варте уваги Просунутися на Півдні окупантам вже не вдасться, – Гуменюк

Колабораційна влада намагається виїжджати, евакуюючи документацію та награбовані речі. Це ознака того, що готується черговий "жест доброї волі",

– наголосила Гуменюк.

Прикриваються мирним населенням

Ворог продовжує обстрілювати громади на узбережжі Чорного моря, біля Дніпровського лиману. На жаль, у Куцурубській громаді загинуло двоє людей. Поблизу розташована Кінбурнська коса, звідки, як відомо, окупанти раніше завдавали ударів.

За словами керівниці ОК "Південь", специфіка цього напрямку полягає у використанні ворогом мирного населення як живого щита. "Вони розташовують свої вогневі позиції, зокрема РСЗВ, просто серед подвір'їв місцевих мешканців. Це ускладнює нам роботу у відповідь, але не робить її абсолютно неможливою. Ми продовжуємо відстежувати їхні маневри, рух та наміри. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо відзвітувати про хороші результати", – зауважила Гуменюк.

Вона акцентує: обстріл громад – звичайнісінький акт тероризму. Росіяни постійно вдаються до такої тактики перед значущими подіями.

"З огляду на те, що відбувається перегляд зернової угоди, і Миколаївський напрям є одним з пріоритетних, адже українській економіці потрібно розвиватися, а світовій спільноті отримувати більше збіжжя, ворог ввечері продовжив мінометні обстріли Дніпро-Бузького лиману, обстрілювали акваторію. Тероризм по морських транспортних шляхах, щоб і не подумали використовувати його через безпекову ситуацію", – пояснила керівниця ОК "Південь".

На щастя, обійшлося без жертв. Однак, підкреслила Гуменюк, терористичні дії росіян зафіксовані й також будуть слугувати основою для трибуналу.

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