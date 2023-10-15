Ховалася за колесом мікроавтобуса та загинула: на Закарпатті задавили 2-річну дівчинку

На Закарпатті мікроавтобус наїхав на 2-річну дитину. На жаль, дівчинка загинула на місці.

Трагедія сталася 14 жовтня у селі Бадалово Берегівського району Закарпатської області. Почалося досудове розслідування за фактом заподіяння смерті.

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Подробиці ДТП на Берегівщині

За даними правоохоронців, 2-річна дитина ховалась за правим заднім колесом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. 65-річний чоловік почав рух та наїхав на дівчинку. В результаті вона загинула на місці від отриманих травм. Поліція дізналася про це ДТП від медиків о 16:47.

Поліцейські перевірили водія та з'ясували, що він сів за кермо у тверезому стані. Правоохоронці вилучили його автівку. Зараз цей мікроавтобус перебуває на спецмайданчику поліції.



За цією автівкою ховалася дитина / Фото поліції Закарпатської області

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